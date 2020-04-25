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воскресенье, 26 апреля 2020 22:46

Как стать хорошими родителями

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Как стать хорошими родителями
Родители должны быть ответственными, целостными и помогать своим детям. Фото: pixabay

Хороший пример взрослых поможет воспитать счастливых детей.

Психолог Марианна Актаева назвала качества, которые желательно иметь родителям, которые хотят иметь счастливых и успешных детей, пишет НВ.

Прежде всего, надо иметь энергию. Эмоционально истощены родители, даже имея большое желание, не могут в полной мере позаботиться о ребенке.

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"Помните правило безопасности в самолете? Кислородную маску сначала надеваем на себя, и только потом на ребенка. Так работает и механизм воспитания. Сначала заботимся и воспитываем себя", - отмечает експерт.

Также к воспитанию детей следует относиться ответственно. Вместо обвинений в сторону учителей или воспитателей, если ребенку нет 18 лет, то отвечать за его поступки должни родители. Можно еще спокойно объяснить воспитателю или учителю, как с вашим ребенком можно вести себя, а как нельзя. Выясните, почему вашему ребенку не удается какой-то предмет и помогите.

Родители должны быть цельными. Швейцарский психиатр Карл Юнг отмечает: "Как я могу быть реальным, не отвергая тени? Если я хочу быть целостным, то должен иметь и темную сторону". Поэтому психолог Марианна Актаева советует родителям принимать свою "неидеальность".

По мнению психола, хорошие родители способны принять свои "слабые стороны, тем самым открыв огромный контейнер для трансформации" неудобных "эмоций и качеств своего ребенка.

Родители восхищаться своими детьми. В беседах дети часто жалуются на то, что родители всегда заняты, а когда заняты, то обязательно уставшие или плохие. Поэтому психолог рекомендует интересоваться своим делом или хобби. Приготовление ужина, например, можно превратить в увлекательное приключение.

Не следует "играть в хороших родителей", надо ими стать в реальности. Для этого следует больше читать, слушать, вникать в статье детских психологов.

Во время карантина родители стали чаще покупать для детей домашних животных. Это оказывает положительное влияние на малышей, потому что животные помогают справиться с тревогой или стрессом. В США за время эпидемии коронавируса спрос на животных стал значительно больше. Здесь разобрали из приютов практически всех кошек и собак. Ведь американцы считают животных лучшим "лекарством" против стресса от самоизоляции.

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