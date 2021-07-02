Грызть ногти или ковыряться в носу может быть полезным

Бактерии под ногтями похожи на вакцину. Фото: pixabay

Почти у каждого ребенка есть плохая привычка.

Среди таких ковыряние в носу или обгрызание ногтей, пишет "Наша мама".

Для организма это не вредно, даже полезно, говорят медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не перегреть ребенка на солнце - ключевые правила

Ковыряние в носу более эффективно очищает нос, чем это делает шморгание в платок.

А бактерии, содержащиеся под ногтями, попадая в организм, имеют действие похожее к вакцинному. Иммунитет реагирует на небольшую дозу инфекции и быстро вырабатывает антитела. Поэтому обгрызание ногтей положительно влияет на иммунную систему.

Тяга к кусанию ногтей начинается в детстве, увеличивается в подростковом возрасте из-за трудностей переходного возраста. И обычно уменьшается с возрастом, но не все люди "перерастают" эту привычку. Чтобы перестать грызть ногти, есть различные народные методы. Можно нанести прозрачный лак на ногти, отчего горечь присутствует достаточно длительное время. Барьерный метод (перчатки, носки и специальные приборы) защищают руки и действуют, как напоминание; психотерапия, основанная на уменьшении или устранении эмоциональных факторов данной проблемы. Медикаментозная терапия, которая необходима при тяжелых состояниях, и только по назначению врача. Профилактические действия базируются на обучении ребенка принимать свои любые эмоциональные состояния без подавления и критики.