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понедельник, 27 мая 2019 15:34

10 способов преодолеть детские страхи

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10 способов преодолеть детские страхи
Страхи ухудшают качество жизни, блокируют доступ к другим эмоциям, приводят к фобиям, комплексам и психиатрическим отклонениям Фото: psychologos.ru

Не прожитые в детстве страхи могут мешать во взрослом возрасте. Они ухудшают качество жизни, блокируют доступ к другим эмоциям, приводят к фобиям, комплексам и психиатрическим отклонениям.

Об эффективных способах справиться с детскими страхами рассказала психолог центра детского и семейного развития "Атма" Оксана Негода на лекции в Черкассах.

1. Не пытайтесь обесценить, высмеять или пристыдить страх ребенка. Не игнорируйте его. Дети не различают реальный и внутренний мир. Химеры из фантазий для них такие же реальные, как для взрослых оставленный без присмотра включенный утюг. Вместо этого предложите ребенку поддержку. Иногда простое проговаривание и чувство взрослого рядом делает чудеса.

2. Помогите ребенку прожить страх в игровой форме. Есть много вариантов игр, которые помогут трансформировать неприятные переживания.

3. Полезно делать рисунки страхов. Затем можно уничтожить нарисованное - рвать на мелкие кусочки, сжечь, закопать или смыть водой. Кроме страха, полезно изображать того, кто уничтожает страх, - охранника. Можно не рисовать, а лепить глиной или пластилином, вырезать, танцевать страх.

4. Смастерите с ребенком амулет-оберег, игрушку-защитника или волшебное оружие.

5. Полезно предложить ребенку побыть самому защитником более слабых, например, игрушки или домашнего животного. Ни в коем случае самим родителям нельзя становиться в роль тех, кто нуждается в детской опеке. Мама и папа для ребенка должны неизменно остаться людьми, которые дают защиту и опору.

6. Практикуйте метод сказкотерапии. Детская писательница и психолог Наталья Чуб написала замечательную книгу для проработки страхов "Азбука храбрости". Можно придумывать собственные сказки, где ребенок успешно преодолевает страх при похожих обстоятельствах. Если способ успешно работает, постепенно можно передать инициативу малышу самому составлять такие сказки.

7. Наделите объект детского страха человеческими реакциями, чувствами и мотивами. Например, можно предложить ребенку, который боится пауков, стать пауком, из его роли рассказать, что чувствует и хочет насекомое. Такая персонификация помогает снизить энергию страха.

8. Предложите ребенку вести себя так, будто он уже стала храбрым. Такое искусственное превращение поможет включить телу ресурс, который до этого не присваивался.

9. Найдите в страхе положительные аспекты. Измените контекст и значимость явления.

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10. Предложите ребенку представить, что самый страшный сценарий развития событий случился. Что тогда будет? Как будет чувствовать себя ребенок? Проиграйте событие как реальный факт.

Евгений Вигузов работает детским психотерапевтом в дельфинарии "Немо". Он учит "разговаривать" особых деток с дельфинами.

"Все люди попадают в дельфинарий по-разному, у каждого свой путь. Я уже давно работал со взрослыми людьми в качестве психолога, и мне было интересно, что это за направление — дельфинотерапия и как она работает. Я такой человек, которому нужно посмотреть самому. Пришел в "Немо" со скептическим настроем, но тут я увидел как идет работа, пообщался с людьми и увидел очень высокие результаты", - говорит Евгений, пишет Думская.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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