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суббота, 25 мая 2019 04:25

Показали, как работает необычная терапия животными
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Евгений Вигузов работает детским психотерапевтом в дельфинарии "Немо". Он учит "разговаривать" особых деток с дельфинами.

"Все люди попадают в дельфинарий по-разному, у каждого свой путь. Я уже давно работал со взрослыми людьми в качестве психолога, и мне было интересно, что это за направление — дельфинотерапия и как она работает. Я такой человек, которому нужно посмотреть самому. Пришел в "Немо" со скептическим настроем, но тут я увидел как идет работа, пообщался с людьми и увидел очень высокие результаты", - говорит Евгений, пишет Думская.

Дельфинотерапия. Фото: Думская
Дельфинотерапия. Фото: Думская
Дельфинотерапия. Фото: Думская
Дельфинотерапия. Фото: Думская
Дельфинотерапия. Фото: Думская

Мужчина, по его словам, всего лишь посредник между человеком и дельфином, который помогает пациентам преодолеть внутренний страх и научиться видеть в морских млекопитающих друга и личность.

"Дельфинотерапия работает только в одном случае — когда человеку удается подружиться с дельфином. Это живое существо со своим характером, со своими особенностями. У детей с задержками развития, для которых, в принципе, контакт с окружающими вызывает сложности, в ходе занятий происходит эмоциональный контакт с дельфинами. Это дает очень важный и положительный эффект. Этот опыт ребенок потом переносит в свою повседневную жизнь-в общении со сверстниками, с взрослыми людьми, с родителями", добавляет Евгений Вигузов.

Терапевтические занятия разбиты на две части: первая половина проходит на суше в бассейне, вторая — в воде.

Главные результаты от дельфинотерапии, по словам специалистов, стоит ожидать в течение года после окончания курса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые сообщают о полном вымирании дельфинов

В марте у берегов оккупированного Крыма участились случаи гибели краснокнижных дельфинов. Только с начала года на побережьях нашли трупы 10 морских млекопитающих, которые обитают в Черном и Азовском морях, пишут российские СМИ.

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