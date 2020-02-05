Звезде "Великолепного века" дали 17 лет тюрьмы

instagram Актера "Величественного века" приговорили к 17 годам тюрьмы

Турецкий актер, исполнивший роль Бехрам-Паши в телесериале "Великолепный век", 17 лет проведет за решеткой.

Аднана Коча обвинили в вооруженном сопротивлении полиции и хранении наркотических веществ, пишет telegraf.

Судебная тяжба длилась в течение двух лет, однако приговор суд вынес только вчера, 4 февраля.

В мае 2018 года турецкого актера Аднана Коча вместе с пятью сообщниками задержали близ Стамбула во время проведения антинаркотической операции. Среди личных вещей звезды правоохранители нашли запрещенные вещества, которые мужчины пытались уничтожить. Кроме того, они начали вооруженное сопротивление и ранили шестерых полицейских.

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В течение двух лет адвокаты пытались отстоять честное имя Аднана Коча в суде. В это время актер активно снимался в кино и развивал свою музыкальную карьеру, ведь первый успех и признание он получил как певец.

Звезда сериала "Великолепный век" 36-летняя Узерли, исполнившая роль Хюррем-султан, покорила зрителей естественной красотой. Но после ухода из проекта звезда решилась на эксперименты с внешностью. Вскоре она превратилась из рыжеволосой в блондинку, увеличила губы, нарастила ресницы и, очевидно, увлеклась так называемыми "уколами красоты".