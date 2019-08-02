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пятница, 02 августа 2019 22:46

Звезда "50 оттенков серого" пришла без нижнего белья на премьеру фильма
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Дакота Джонсон побывала на премьере фильма "Арахисовый сокол"
Фото: dailymail.co.uk
Дакота Джонсон побывала на премьере фильма "Арахисовый сокол"
На премьере также побывали коллеги Дакоты по площадке Шайя ЛаБафф и Зак Готтсаген
Дакота Джонсон побывала на премьере фильма "Арахисовый сокол"
Шайя ЛаБафф и Зак Готтсаген исполнили главные роли

Голливудская актриса 29-летняя Дакота Джонсон, звезда фильма "50 оттенков серого", побывала на премьере новой драмы "Арахисовый сокол" в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке знаменитость позировала в черном мини-платье с блестящей вышивкой. Верх наряда был сшит в форме большого банта. Под платьем было видно, что Джонсон не надела бюстгальтера. Сексуальный образ она дополнила черными лаконичными босоножками на высоких каблуках.

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На премьере также побывали коллеги Дакоты по площадке Шайя ЛаБафф и Зак Готтсаген.

Автор: dailymail.co.uk
  Шайя ЛаБафф и Зак Готтсаген исполнили главные роли
Шайя ЛаБафф и Зак Готтсаген исполнили главные роли

В центре сюжета "Арахисовым сокола" парень по имени Зак с синдромом Дауна. Он хочет связать свою жизнь с реслингом и совершает побег из больницы. По дороге ему случается преступник, который попытается помочь Заку осуществить мечту.

Звезда "Игры престолов" 23-летняя Софи Тернер в среду вместе с мужем Джо Джонасом побывала на мюзикле в Бродвейском театре. Поклонники заметили, что на руке музыканта была татуировка с портретом собаки. Недавно четвероногий любимец супругов породы Аляскинский кли-клай погиб во время несчастного случая в Нью-Йорке.

Daily Mail
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