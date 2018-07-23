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Жена Позитива показала "сочные" ягодицы

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Жена известного певца и солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрейчук-Завгородняя опубликовала в своем Instagram несколько "горячих" фото.

На первом фото Аня похвасталась своими точеными бедрами и "осиной" талией. Она позирует топлес в одних стрингах, а на ягодицах маркером написано "Love".

Автор: instagram.com/annchuk
  Жена известного певца и солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрейчук-Завгородняя опубликовала в своем Instagram несколько горячих с фотосессии
Жена известного певца и солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрейчук-Завгородняя опубликовала в своем Instagram несколько горячих с фотосессии

На втором снимке жгучая брюнетка в провокационной позе "отдыхает" на полу, одетая в полупрозрачную футболку на голое тело.

Автор: instagram.com/annchuk
  Жена известного певца и солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрейчук-Завгородняя опубликовала в своем Instagram несколько горячих с фотосессии
Жена известного певца и солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрейчук-Завгородняя опубликовала в своем Instagram несколько горячих с фотосессии

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Завершил сет эротических фото Анны Андрейчук-Завгородней снимок на полу, на котором красавица игриво обнажила плечо.

Автор: instagram.com/annchuk
  Жена известного певца и солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрейчук-Завгородняя опубликовала в своем Instagram несколько горячих с фотосессии
Жена известного певца и солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрейчук-Завгородняя опубликовала в своем Instagram несколько горячих с фотосессии

Стоит отметить, что жена Позитива часто публикует провокационные, а иногда и "голые" фото. Ранее женщина позировала в поле без нижнего белья в прозрачном черном платье и венке из цветов.

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23
июля

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