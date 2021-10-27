Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах

Жена звезды сериала "Крепостная" 31-летнего Тараса Цымбалюка Тина похвасталась стройной фигурой во время отпуска на Мальдивских островах.

Пара наслаждается отдыхом и делится солнечными фотографиями в сети. Возлюбленная актера показала стройную фигуру в Instagram. Цымбалюк покрутилась и показалась с разных сторон. Позировала в ярком лимонном бикини. Фотосессию, кадры с которой опубликовала в Instagram, устроила на пляже.

Подписчики Тины поделились в комментариях, что жена Цымбалюка "самая красивая" и "идеал".

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Фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk

Актер 31-летний Тарас Цымбалюк с женой Тиной полетели в отпуск на Мальдивские острова. Оттуда супруги делятся яркими пляжными фото. Звезда фильма "Черный ворон" отметил, что они с любимой относились к отделенным островам небольшого размера "с нотой скептицизма".