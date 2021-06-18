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пятница, 18 июня 2021 15:53

Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса

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Автор: Facebook
  Выступления Григория Чапкиса всегда производили настоящий фурор
Выступления Григория Чапкиса всегда производили настоящий фурор

Сегодня состоялась церемония прощания с украинским хореографом Григорием Чапкисом. Артиста похоронили на Байковом кладбище.

Однако память о знаменитом танцоре нетленна. Gazeta.ua предлагает пересмотреть самые яркие выступления Григория Николаевича.

Как вспоминал сам Григорий Чапкис, танцевать и ходить он научился одновременно. А уже в 10 лет юный артист вышел на сцену.

С 1955 года выступал в составе Государственного ансамбля танца под управлением Павла Вирского. Выполненный им повзунець (украинский народный танец. - Gazeta.ua) до сих пор покоряет пользователей сети.

Но даже не в молодом возрасте Григорий Николаевич продолжал поражать публику. D 2015 году он открыл зимний бал в Киевском национальном торгово-экономическом университете.

На свое 90-летие народный артист Украины ошеломил ча-ча-ча. Танец исполнил с музыкальным дуэтом сестер-близнецов Анна-Мария.

Григорий Чапкис был не просто судьей, но и душой шоу "Танцы со звездами". Его феерическая самба с Надеждой Мейхер произвела настоящий фурор среди зрителей.

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Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре им. Ивана Франко. С 1955-го знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Сотрудничество продолжалось целых 27 лет. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу и стал судьей шоу "Танцы со звездами".

Танцор умер 13 июня 2021 года.

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