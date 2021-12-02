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четверг, 02 декабря 2021 17:50

"Замуж не вышла" - Огневич заинтриговала фанатов признанием об отношениях после "Холостячки"

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Певица 35-летняя Злата Огневич поделилась, как сложились ее отношения во втором сезоне реалити "Холостячка". Перед финальным выпуском, который покажут 3 декабря, звезда решила заинтриговать поклонников.

Съемки романтического проекта уже завершились, а исполнительница намекает на то, что имеет отношения. Однако замуж пока не вышла. В этом призналась за кулисами шоу "Маска".

"Замуж не вышла, но мы планируем", - объявила Огневич.

Автор: instagram.com/zlata.ognevich
  Злата Огневич раскрыла, как сложились ее отношения после "Холостячки"
Злата Огневич раскрыла, как сложились ее отношения после "Холостячки"

Звезда добавила, что нашла свою половину, потому что отыскала себя. Она назвала 2021 год самым романтичным в жизни. И теперь певица мечтает о семье и детях.

А также Огневич дала советы одиноким женщинам, как найти любовь. Она отметила, что следует отложить мысли о прекрасном принце.

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"Прежде всего следует найти себя и понять, что нравится именно вам, чем вы хотите заниматься и что чувствовать каждый день. Ведь счастье внутри каждого из нас, и как только мы станем счастливыми, найдем того мужчину", – добавила звезда.

Исполнительница 35-летняя Злата Огневич, героиня второго сезона "Холостячки", опубликовала откровенные снимки. Звезда предстала в нижнем белье. Певица показала кадры с фотосессии, на которых позирует только в комплекте кружевного нижнего белья черного цвета.

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Дата
02
декабря

Бритни Спирс – 40. Сенсационные факты и самые известные песни принцессы поп-музыки

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