"Замуж не вышла" - Огневич заинтриговала фанатов признанием об отношениях после "Холостячки"

Певица 35-летняя Злата Огневич поделилась, как сложились ее отношения во втором сезоне реалити "Холостячка". Перед финальным выпуском, который покажут 3 декабря, звезда решила заинтриговать поклонников.

Съемки романтического проекта уже завершились, а исполнительница намекает на то, что имеет отношения. Однако замуж пока не вышла. В этом призналась за кулисами шоу "Маска".

"Замуж не вышла, но мы планируем", - объявила Огневич.

Автор: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич раскрыла, как сложились ее отношения после "Холостячки"

Звезда добавила, что нашла свою половину, потому что отыскала себя. Она назвала 2021 год самым романтичным в жизни. И теперь певица мечтает о семье и детях.

А также Огневич дала советы одиноким женщинам, как найти любовь. Она отметила, что следует отложить мысли о прекрасном принце.

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"Прежде всего следует найти себя и понять, что нравится именно вам, чем вы хотите заниматься и что чувствовать каждый день. Ведь счастье внутри каждого из нас, и как только мы станем счастливыми, найдем того мужчину", – добавила звезда.

Исполнительница 35-летняя Злата Огневич, героиня второго сезона "Холостячки", опубликовала откровенные снимки. Звезда предстала в нижнем белье. Певица показала кадры с фотосессии, на которых позирует только в комплекте кружевного нижнего белья черного цвета.