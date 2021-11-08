"Холостячка" в кружевном нижнем белье поделилась признаками "нормального мужчины"

Исполнительница 35-летняя Злата Огневич, героиня второго сезона "Холостячки", опубликовала откровенные снимки. Звезда предстала в нижнем белье.

Певица показала кадры с фотосессии, на которых позирует только в комплекте кружевного нижнего белья черного цвета. В посте под снимками в Instagram Огневич размышляла о том, каким должен быть "нормальный мужчина".

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Первый признак нормального мужчины: способность бороться с личными страхами. Я не отрицаю права мужчин на страх, не жду от них показного героизма. Мужчины часто боятся врачей, безденежья, неудач в постели, автомобильных аварий и прочего. Нормальный мужчина, сцепив зубы, пойдет к врачу, научится экономить или больше зарабатывать. Не сядет за пьяным руль, признает, что иногда проколы в сексе случаются, и решение всех вышеперечисленных проблем считает личной задачей, а не проблемой окружающих", - написала она.

Вторым признаком "холостячка" назвала спокойное отношение к физиологии.

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"Я имею в виду тех, кого не вгоняет в омерзение внезапно начавшаяся у женщины менструация, случившийся у ребенка понос или рвота. Именно такие небрезгливые обычно отличные любовники. Третий признак: мужчина четко осознает, чего хочет в каждый момент. Четвертый признак: дети. Ни развод, ни падение неба в Дунай, ни полеты астероидов не могут ему помешать быть отцом. Точка", - уверена Огневич.

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич живет в элитном жилом комплексе Киева - на Новопечерских Липках. А ездит звезда на корейском Hyundai Grandeur за $20 тыс.