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четверг, 04 ноября 2021 13:22

За $250 тыс. СМИ узнали, какая квартира у "холостячки" Огневич
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Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич живет в элитном жилом комплексе Киева – на Новопечерских Липках. А ездит звезда на корейском авто Hyundai Grandeur за $20 тыс.

Ранее в интервью Огневич признавалась, что двухкомнатную квартиру подарили родители. Рассказывала, что им пришлось продать имущество в Крыму, чтобы купить звездной дочери квартиру в элитном микрорайоне столицы. По данным журналистов программы "Викриття", сейчас риэлторы оценивают такие квартиры, как у Огневич, в $250 тыс.

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич живет в элитном жилом комплексе Киева – на Новопечерских Липках
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич живет в элитном жилом комплексе Киева – на Новопечерских Липках
Ранее в интервью Огневич признавалась, что двухкомнатную квартиру подарили ей родители
Сейчас риэлторы оценивают такие помещения, как в Огневич, в 0 тыс.
Сейчас риэлторы оценивают такие помещения, как в Огневич, в 0 тыс.

Дарственную на квартиру площадью 79 кв. м оформили семь лет тому назад. Певица делилась, что двухкомнатную квартиру переделала в студию. А в интерьере придерживается минимализма.

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Журналисты программы узнали, что соседями Огневич в элитном ЖК являются политики Владимир Гройсман и Александр Скичко, а также ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров.

Артистка Злата Огневич показала подтянутую фигуру в сетчатом нижнем белье. Звезда решила объяснить, почему столь раскованно ведет себя в шоу: недавно ее раскритиковали за откровенный танец в четвертом выпуске.

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