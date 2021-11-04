За $250 тыс. СМИ узнали, какая квартира у "холостячки" Огневич

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич живет в элитном жилом комплексе Киева – на Новопечерских Липках. А ездит звезда на корейском авто Hyundai Grandeur за $20 тыс.

Ранее в интервью Огневич признавалась, что двухкомнатную квартиру подарили родители. Рассказывала, что им пришлось продать имущество в Крыму, чтобы купить звездной дочери квартиру в элитном микрорайоне столицы. По данным журналистов программы "Викриття", сейчас риэлторы оценивают такие квартиры, как у Огневич, в $250 тыс.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Дарственную на квартиру площадью 79 кв. м оформили семь лет тому назад. Певица делилась, что двухкомнатную квартиру переделала в студию. А в интерьере придерживается минимализма.

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Журналисты программы узнали, что соседями Огневич в элитном ЖК являются политики Владимир Гройсман и Александр Скичко, а также ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров.

Артистка Злата Огневич показала подтянутую фигуру в сетчатом нижнем белье. Звезда решила объяснить, почему столь раскованно ведет себя в шоу: недавно ее раскритиковали за откровенный танец в четвертом выпуске.