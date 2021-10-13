 
Ексклюзивы
1/5
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1125
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 423
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 900
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1701
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1035
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2952
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1611
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 981
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 5463
Фото
Все фото
5
5
9
5
5
Огневич в сетчатом нижнем белье посоветовала &quot;отпустить внутреннюю девочку&quot;
Огневич в сетчатом нижнем белье посоветовала "отпустить внутреннюю девочку"
&quot;Я выбирала семью&quot; - жена актера Войтенко раскрыла, почему не живет с мужем
"Я выбирала семью" - жена актера Войтенко раскрыла, почему не живет с мужем
В цыганском стиле и с танцами на столе: Остапчук устроил вечеринку любимой
В цыганском стиле и с танцами на столе: Остапчук устроил вечеринку любимой
&quot;Только не включай жертву&quot; - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
"Только не включай жертву" - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
Красивая с рождения. Синди Кроуфорд показала архивное фото в День девушек
Красивая с рождения. Синди Кроуфорд показала архивное фото в День девушек
Видео
Все видео
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
С отекшим лицом: вид Тома Круза озадачил фанов
С отекшим лицом: вид Тома Круза озадачил фанов
Сразу три пары в зоне риска: кто покинул "Танці з зірками" в шестом эфире
Сразу три пары в зоне риска: кто покинул "Танці з зірками" в шестом эфире
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1314
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 585
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 954
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 630
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 16:18

Огневич в сетчатом нижнем белье посоветовала "отпустить внутреннюю девочку"
5

  Комментировать

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич показала подтянутую фигуру в сетчатом нижнем белье. Звезда решила объяснить, почему столь раскованно ведет себя в шоу: недавно ее раскритиковали за откровенный танец в четвертом выпуске.

На снимках в Instagram исполнительница позирует в сетчатом комплекте нижнего белья. В посте под фото отметила, что понимала, на что соглашается, когда приняла участие в проекте.

"Когда я решила найти любовь на проекте "Холостячка", осознавала, что этим открою дверь в душу всем желающим. Я выставлю на всеобщее обозрение свои эмоции, чувства, страхи, неудачи и победы. Также знала, что с приходом на проект расскажу свой путь, в котором кто-то увидит повод для хейта, а кто-то - для мотивации", - написала певица.

Певица Злата Огневич изгибалась в сетчатом нижнем белье
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Певица Злата Огневич изгибалась в сетчатом нижнем белье
Певица Злата Огневич изгибалась в сетчатом нижнем белье
Звезда решила объяснить, почему столь раскованно ведет себя в шоу "Холостячка"
Звезда решила объяснить, почему столь раскованно ведет себя в шоу "Холостячка"

Она поделилась, что ее чувственный танец превратился в триггер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Только не включай жертву" - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях

"И показал большое количество закомплексованных женщин. Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и привлекательности являются настоящими комплексами. То, что мы себе запрещаем, другим тоже нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и стали жить. Вы даже не представляете, насколько вы крутые. Нужно просто отпустить себя. Отпустить свою внутреннюю девочку", - призвала артистка.

Исполнительница 35-летняя Злата Огневич выпустила песню "Клинок" и видеоработу к ней. Звезда показала себя в новом дерзком образе.

Автором музыки и слов сингла выступила сама артистка. Саундпродюсер - Morphom, с которым Огневич неоднократно работала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Огневич в сетчатом нижнем белье посоветовала "отпустить внутреннюю девочку"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 9207
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 6399
&quot;Вы тоже видите эту красоту?&quot;. Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
"Вы тоже видите эту красоту?". Кароль в обольстительном мини заинтриговала фанатов
5
 Просмотров: 3843
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 2 Просмотров: 3816
Меркель и Макрон также связались с Путиным
Меркель и Макрон также связались с Путиным Просмотров: 3501
Знаменитости
"Я выбирала семью" - жена актера Войтенко раскрыла, почему не живет с мужем
"Я выбирала семью" - жена актера Войтенко раскрыла, почему не живет с мужем
5
 Просмотров: 513
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
 Просмотров: 135
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
 Просмотров: 288
Дорофеевой удалили опухоль
Дорофеевой удалили опухоль Просмотров: 684
В цыганском стиле и с танцами на столе: Остапчук устроил вечеринку любимой
В цыганском стиле и с танцами на столе: Остапчук устроил вечеринку любимой
9
 Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
4
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
3
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
3
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
2
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Голосов: 43713
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть