Огневич в сетчатом нижнем белье посоветовала "отпустить внутреннюю девочку"

Певица и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич показала подтянутую фигуру в сетчатом нижнем белье. Звезда решила объяснить, почему столь раскованно ведет себя в шоу: недавно ее раскритиковали за откровенный танец в четвертом выпуске.

На снимках в Instagram исполнительница позирует в сетчатом комплекте нижнего белья. В посте под фото отметила, что понимала, на что соглашается, когда приняла участие в проекте.

"Когда я решила найти любовь на проекте "Холостячка", осознавала, что этим открою дверь в душу всем желающим. Я выставлю на всеобщее обозрение свои эмоции, чувства, страхи, неудачи и победы. Также знала, что с приходом на проект расскажу свой путь, в котором кто-то увидит повод для хейта, а кто-то - для мотивации", - написала певица.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Она поделилась, что ее чувственный танец превратился в триггер.

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"И показал большое количество закомплексованных женщин. Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и привлекательности являются настоящими комплексами. То, что мы себе запрещаем, другим тоже нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и стали жить. Вы даже не представляете, насколько вы крутые. Нужно просто отпустить себя. Отпустить свою внутреннюю девочку", - призвала артистка.

Исполнительница 35-летняя Злата Огневич выпустила песню "Клинок" и видеоработу к ней. Звезда показала себя в новом дерзком образе. Автором музыки и слов сингла выступила сама артистка. Саундпродюсер - Morphom, с которым Огневич неоднократно работала.