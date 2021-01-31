Загорелая Джамала похвасталась яркими фото из сказочного отдыха

Украинская певица Джамала похвасталась снимками с отдыха в Египте. Туда поехала вместе с семьей.

Девизом своего зимнего отдыха артистка назвала: "Ешь. Радуйся. Люби". И объяснила, что именно этим и занималась на очередных каникулах перед выходом нового альбома.

"Еда - это просто невозможно! Все так вкусно! Спасибо за леса рукколы, которые я съедала с оливковым маслом, поливая соком лимона и бальзамическим уксусом. Спасибо за рыбу (мне кажется, я съела всю, в Красном море ее уже не осталось), по литра выпитого кофе по-турецки и прочие радости живота", - написала Джамала.

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Также певица расхвалила отдельный Gym для девушек и SPA, где они с младшим сыном Селимом могли спокойно поплавать.

Счастливая и загорелая певица примерила разные платья, делала фото у пальм, позировала на пляже с младшим ребенком и даже запостила кадр из спортзала.

Фото: Instagram Джамалы

Певица Alyosha удивила поклонников нетипичным курортным снимком. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии артистка идет пляжем с пакетом мусора в руках. Итак, Alyosha не только отдыхает, но и проводит время с пользой.