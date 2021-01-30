Сергей Бабкин поделился воспоминаниями об отдыхе в Лапландии

Артист Сергей Бабкин вспомнил, как отдохнул в Лапландии. Он рассказал, что вместе с семьей впервые поехали на родину Санта-Клауса около 2 лет назад.

"Накануне мы всей семьей встали на лыжи, получилось очень здорово. Мы еще тогда впервые праздновали Новый год не дома. Представьте, ты просыпаешься - темно, засыпаешь - темно, в них 200 дней в году зима, остальные 165 - весна, лето и осень. Запад и рассвет солнца очень близко друг с другом, светило буквально немножко поднялось и сразу же снова идет за горизонт. День начинается в 11:30 и заканчивается в 15:30. Постоянно хочется спать, и спали мы долго, ведь за целый день с лыжами уставали серьезно", - сказал музыкант "Новому каналу".

Бабкин посетил и ледяной дворец.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Их 2: 1-ый по сказке Frozen, а 2-й - дворец-отель, который ежегодно меняет тематику. В этом году все было посвящено "Игре престолов". Это незабываемо, мы сидели на больших ледяных стульях, ели за ледяными столами. Фигуры изо льда очень хорошие", - отметил артист.

Также певец вместе с семьей посетили питомник сибирских хаски.

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"Это рабочие собаки, их задача - возить сани. На самом деле они невзрачные, небольшие, а еще температура воздуха -5°С для них не слишком уютная, им комфортнее, когда -15°С или -20℃. Даже короткая поездку на санях была увлекательной. Там же нам показали "собаковолка": на 90% волк и на 10% собака. А еще мы впервые в жизни увидели песца ", - добавил исполнитель.

Украинскому певцу Сергею Бабкину поставили страшный диагноз. У него редкое заболевание глаз, от которого стремительно ухудшается зрение. Поэтому срочно нужна операция по рубежом.