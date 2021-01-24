Певец Сергей Бабкин редкое заболевание глаз. Ему нужна срочная операция. Фото: instagram.com/babkin_officia

Украинскому певцу Сергею Бабкину поставили страшный диагноз.

У него редкое заболевание глаз, от которого стремительно ухудшается зрение. Поэтому срочно нужна операция по рубежом. Об этом певец написал в Instagram.

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион. Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслойка сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет. Вы слепнет, Сергей. Время идет на дни", - написал Бабкин.

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Также он рассказал, что нужного оборудования и соответствующего препарата для осуществления данной операции в Украине нет. В странах СНГ - тоже нет. Поэтому он полетит в Австрию на лечение.

"Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться до Вены и пройти 10-дневный карантин, потому что зрение не дает мне много времени", - добавил Бабкин.

Недавно звездные супруги Сергей и Снежанна Бабкины заболели коронавирусом. Музыкант заверил, что не представляют, где могли заразиться. Мол, с больными не контактировали, придерживались социальной дистанции, носили маски и дезинфицировали руки.