"Неожиданное фото с моря": Alyosha поразила своих фанатов

Фото: Instagram.com

Певица Alyosha удивила поклонников нетипичным курортным снимком. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографии артистка идет пляжем с пакетом мусора в руках.

Итак, Alyosha не только отдыхает, но и проводит время с пользой:

"Сколько беды морским жителям уже наделали люди ... То, что я собирала на берегу после отлива - сплошная угроза нашему светлому будущему, и что там в пакете? А там маски и пластмаски. Берегите природу и будьте здоровы! Дышите свежим воздухом!" - написала певица.

Сторонники артистки поддержали ее инициативу:

"Какой контраст в Instagram. Все на море снимают себя почти обнаженных в разных позах, красуясь собой, а вы в купальнике на море, а мысли не о своей красоте, а красоту природы и с глубоким посылом", "Самое неожиданное фото звезды с моря. но вы большая молодец! Браво! "

Также поклонники заметили стройную фигуру мамы троих детей.

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В августе прошлого года певица Alyosha третий раз стала мамой. В звездной четы Alyosha и Тараса Тополи родилась дочь Мария. Также супруги воспитывают двух сыновей - Романа и Марка.