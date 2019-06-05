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среда, 05 июня 2019 14:21

Вышел пятый сезон "Черного зеркала"

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  Вышел пятый сезон "Черного зеркала". ФОТО: сайт сериала
Вышел пятый сезон "Черного зеркала". ФОТО: сайт сериала

Стриминговий сервис Netflix выпустил пятый сезон сериала "Черное зеркало".

Серии называются "Обломки" (Smithereens), "Впечатляющие гадюки" (Striking Vipers) и "Рейчел, Джек и Эшли тоже" (Rachel, Jack and Ashley, Too), сообщает сайт сериала.

Первая серия "Обломки" рассказывает о водителе такси, у которого весь день начинает идти наперекосяк. Водителя играет Эндрю Скотт, известный по роли профессора Мориарти из сериала "Шерлок"

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Вторая серия "Впечатляющие гадюки" посвящена потенциальной супружеской измене с помощью сервиса для знакомств. Главного героя в этой серии играет Энтони Маки - Сокол с "Мстителей" и новая инкарнация Такеши Ковача с второго сезона сериала "Модифицированный углерод".

Третья серия "Рейчел, Джек и Эшли тоже" рассказывает о фанатку поп-звезды, которую играет реальная поп-звезда Майли Сайрус. Фанатка пытается связаться со своим кумиром, используя высокотехнологичную куклу. Но что-то идет не так.

Сериал "Чернобыль" американской студии HBO стал самым рейтинговым сериалом в мире. После заключительного эпизода на ресурсе IMDB сериал получил оценку 9.7.

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Дата
05
июня

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