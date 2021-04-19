Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"

18 апреля в 20 выпуске шоу "Голос страны-11" появилась певица Евгения Власова, которая впервые за 10 лет выступила на большой сцене.

Галина Куришко из команды Олега Винника исполнила с ней в дуэте песню "Я – живая река". Ради места в суперфинале хранительница украинского фольклора решилась спеть на русском.

Автор: facebook.com/goloskrainy

"Я дала себе время, чтобы прийти в себя, понять, что мне нужно и нужно ли мне вообще быть на сцене. Честно, я до сих пор не знаю", – призналась Власова после выступления.

Тина Кароль поздравила коллегу с возвращением и отметила, что Власова достойна большой сцены.

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"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получит квартиру в Киеве.