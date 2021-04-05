"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты

Катя Гладий исполнила песню Shape of my heart группы Sting. Фото: facebook.com/goloskrainy

В воскресенье, 4 апреля, состоялся 11-й эфир 11 сезона вокального шоу "Голос страны". Продолжился отборочный тур борьбы за звание сильнейшего вокалиста - нокауты.

В отличие от прошлых лет, в нокаутах появилось новое правило: тренер может отправить участника домой из любого стула, даже с первого. На помощь тренерам пришли звездные советники. К Наде Дорофеевой присоединилась Alyona Alyona, а Тине Кароль помогал Дан Балан.

Команда Дорофеевой.

Первым на сцену вышел Гордей Старух. Он исполнил украинскую народную песню В лесу и занял первое место в кресле участников.

Следующей на сцене появилась Елена Левашова, которая спела песню It's raining men и заняла второе кресло.

Илья Резников исполнил эффектное попурри, которое помогло ему остаться в шоу.

Андрей Науменко исполнил песню Black Strobe под названием I'M A Man. Он занял место Гордея Старуха.

Также на сцену вышла участница Ирина Ебралидзе и исполнила песню If I were a boy певицы Beyonce.

Илья Николаенко трогательно исполнил хит Олега Винника - "Нино", а потому занял место в кресле вместо Елены Левашевой.

Команда Тины Кароль.

Нарах Мумни исполнил хит группы "Океан Эльзы" под названием "Обійми" и занял заслуженное кресло.

Виктория Гнатюк спела песню Олега Винника - "Роксолана".

Денис Калитовский исполнил на сцене песню Billie Eilish, Khalid - lovely и занял последнее свободное кресло.

Мила Нитич выступила с песней The Pussycat Dolls под названием Hush Hush и Freedom Дана Балана. Она заняла место в кресле Виктории Гнатюк.

Катя Гладий исполнила песню Shape of my heart группы Sting и "нокаутировала" Дениса Потреваєва.

Никита Ломакин занял место в кресле вместо Дениса Калитовского.

Больше всего судей и зрителей поразило выступление Юлии Тимочко. Певица исполнила легендарную песню Адель - Set Fire To The Rain. В результате, Кароль сразу сказала, что Тимочко остается в шоу и посадила участницу на место Юлии Витранюк.

Так прошли последние вокальные нокауты. В прямые эфиры прошли: Илья Резников, Андрей Науменко, Ирина Ебралидзе, Илья Николаенко, Мила Нитич, Катя Гладий и Никита Ломакин.

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"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получит квартиру в Киеве.