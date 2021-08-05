Водители в маршрутках и громкая музыка на светофоре - Alyona Alyona призналась, что ее раздражает

Рэп-исполнительница 30-летняя Alyona Alyona поделилась с поклонниками, какие вещи ее раздражают.

Эмоциональный пост опубликовала в Instagram. Звезда отметила, что ее нереально раздражают окурки, которые выбрасывают в окно из авто.

"В большинстве современных авто есть встроенные пепельницы. Вы же не какаете мимо унитаза. Второе - кондиционеры без водоотведения, которые капают на голову, на крышу балкона или на металл. Иногда люди думают только о себе и личном комфорте. Следующее - несанкционированная торговля, которая оставляет после себя грязь. Несколько недель назад, ожидая поезда, мы с командой стали свидетелями того, как женщина, которая торговала продуктами под вокзалом, "похезала" в ведро, на котором и сидела. При всех людях, которые ее окружали. Бумажки бросила возле себя. Это я еще не говорю об овощных отходах, оставленных после палаток", - поделилась рэперша.

Пешеходы, которые резко останавливаются из-за того, что им "что-то стукнуло в голову" тоже раздражают звезду.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Простите, если я на вас иногда наступаю. Я нечаянно. Пятое - водители в маршрутках, которые тыкают и по-хамски разговаривают. Кажется, они забывают, что возят людей, а не кирпичи. А еще раздражает громкая музыка в авто на светофоре в 02:00. Даже двойные окна не защищают от "Молодой волчицы", "Золотых куполов", "Шлепающих шлепок". Следующее - когда под желтым ценником-скидкой находишь белый с более низкой ценой. Какие продавцы, такие и продажи. Хотя бы не ленились скрывать "следы преступления", - отметила Alyona Alyona.

Также рэп-исполнительницу раздражают тележки из супермаркета, которые оставляют на проходной части, и такси, водитель которого остановился за 300 м от нужного места.

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"Я не против пройтись пешком, но пусть водитель идет на точку и несет все мои сумки к автомобилю. А еще бесит, когда переходя из комнаты в комнату, забываешь, за чем шла", - добавила она.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona и винницкая металл-группа Space Of Variations презентовали совместный клип на песню Ultrabeat. Этот сингл станет первым в новом альбоме группы.