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пятница, 30 июля 2021 11:17

Alyona Alyona и винницкая металл-группа презентовали совместный клип

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Alyona Alyona и винницкая металл-группа презентовали совместный клип
Alyona Alyona и Space Of Variations выпустили совместный клип Ultrabeat. Фото: скриншот с видео

Рэп-исполнительница Alyona Alyona и винницкая металл-группа Space Of Variations презентовали совместный клип на песню Ultrabeat.

Этот сингл станет первым в новом альбоме группы. О премьере видеоработы сообщили в Facebook.

"Мы так рады поделится первым синглом с нашего будущего альбома. Эта песня - экспериментальное сотрудничество с украинской королевой рэпа alyona alyona, и будьте уверены, она поразит вас", - говорится на странице группы.

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Режиссером клипа выступил Олег Руз. Он работал с мировыми и украинскими рок и метал-музыкантами.

Space of Variations - винницкая группа, которую основали в 2009 году. Участники группы позиционируют свой стиль как металкор.

В 2015-м и 2018-м Space of Variations признали лучшой металл-группой Украины по версии The Best Ukrainian Metal Act.

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