Alyona Alyona и винницкая металл-группа презентовали совместный клип

Рэп-исполнительница Alyona Alyona и винницкая металл-группа Space Of Variations презентовали совместный клип на песню Ultrabeat.

Этот сингл станет первым в новом альбоме группы. О премьере видеоработы сообщили в Facebook.

"Мы так рады поделится первым синглом с нашего будущего альбома. Эта песня - экспериментальное сотрудничество с украинской королевой рэпа alyona alyona, и будьте уверены, она поразит вас", - говорится на странице группы.

Режиссером клипа выступил Олег Руз. Он работал с мировыми и украинскими рок и метал-музыкантами.

Space of Variations - винницкая группа, которую основали в 2009 году. Участники группы позиционируют свой стиль как металкор.

В 2015-м и 2018-м Space of Variations признали лучшой металл-группой Украины по версии The Best Ukrainian Metal Act.