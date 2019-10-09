Виктория из "НеАнгелов" соблазнила сеть идеальными формами

Украинская певица и участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала поклонников соблазнительным фото в сети.

Снимок звезда опубликовала в Instagram.

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На фотографии Виктория позировала на фоне океана в оранжевом сплошном купальнике, который подчеркнул изгибы певицы.

Автор: @vikanablack Виктория Смеюха очаровала сеть соблазнительным фото.

"Фото старое, но не пропадать же ему в недрах телефона. Тем более с наступлением холодов жизнь теряет свои яркие краски как дома, так и на работе ", - подписала публикацию Виктория.

Сторонники засыпали знаменитость комплиментами.

"Непревзойденная королева красоты", "крутой купальник на такой совершенной фигуре", "красивое фото, как из журнала", "роскошная дама", "невероятная загар", "идеальные формы".

Недавно певица Виктория Смеюха засыпала сеть откровенными снимками с отдыха. Звезда поделилась серией пляжных снимков в Instagram.