Ведущий Евровидения рассказал, как на самом деле объявлялись баллы в финале

Ведущий принес извинения за неудобства в эфире. Фото: "Суспільне"

Ведущий национального отбора "Евровидения-2022" Тимур Мирошниченко рассказал, как действительно объявлял оценки в финале.

Он не читал их с листа, а озвучивал то, что диктовали на ухо из редакторской, написал Мирошниченко в Facebook.

"Понимаю, что крайним вышел я, поэтому я считаю нужным просто сказать правду. Как все было", - написал он в сообщении.

По его словам, результаты голосования в конверте он действительно увидел на сцене.

Список находился в порядке выступления участников.

"Далее 3 колонки: оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат. То есть цифры в каждой колонке разбросаны, а не одна за другой. Но там все понятно. Я их начинаю озвучивать. 1 балл - Майкл Соул, 2 балла - Our Atlantic…" И здесь начинается насилие в наушники, что я не правильно озвучиваю баллы и что 2 получает Cloudless", - рассказывает ведущий.

Пока в редакции была паника и пытались понять, кто ошибся, Мирошниченко попросили "идти за ухом".

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"Поэтому я озвучиваю оценки, которые мне диктуют. Пока не проходит несколько минут (для меня они были вечностью) и в редакторской все же понимают, что с самого начала я озвучивал правильные баллы. И надо начинать все сначала. Поэтому и получается такой месс в эфире. Таблицу с результатами пытаются исправлять вживую, но она просто зависает и не возвращается", - описывает событие Мирошниченко.

Результаты голосования жюри ведущий знал задолго до завершения зрительского голосования, а результаты зрительского голосования он получил уже на сцене.

"Да, в эфире все получилось не так идеально, но мы пытались создать праздник, отвлечь хотя бы на несколько часов всех от тревожных новостей. Поэтому я хочу извиниться за этот эпизод. Пусть это будет хуже всего, что может испортить нам настроение в эти непростые времена для нашей страны", - подытожил Мирошниченко.

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