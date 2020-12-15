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вторник, 15 декабря 2020 18:03

Ведущие Мазур и Мосейчук попали в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев"
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Мосейчук попала в список самых влиятельных украинский
Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"
Мосейчук попала в список самых влиятельных украинский
Мосейчук попала в список самых влиятельных украинский
Мосейчук попала в список самых влиятельных украинский
Мосейчук попала в список самых влиятельных украинский

Опубликовали рейтинг "100 самых влиятельных людей Украины 2020"

В рейтинг самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус" попали 2 ведущие телеканала "1+1" - Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

Ведущая и автор программы "ТСН.Тиждень" Мазур в этом году преодолела онкозаболевания и вдохновила женщин всего мира не бояться рассказывать о своей болезни близким, любить свою внешность при любых обстоятельствах. Алла Мазур взяла на себя значимую социальную роль - стала лицом движения по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Наталья Мосейчук - ведущая ток-шоу "Право на власть", нового проекта "VIP с Натальей Мосейчук", куратор проекта "Право на образование" - тоже попала в рейтинг. Она уже 4 года подряд является куратор премии Global Teacher Prize Ukraine, на которой присуждает собственную номинацию "Выбор сердцем" учителям, которые учат детей с тяжелыми заболеваниями.

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Выбирали 100 самых влиятельных людей Украины редакция "Фокуса" совместно с экспертами, среди которых политики, бизнесмены, артисты, спортсмены, журналисты, общественные деятели.

В октябре журнал "Фокус" традиционно представляет рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины". В этом году в топ попали сразу 4 популярные телеведущие канала "1+1" - Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран и Катя Осадчая. Редакционная коллегия журнала сформировали список женщин, которые оказывают наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране. В обсуждении участвовали эксперты.

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