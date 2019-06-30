 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1008
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
1 Просмотров: 1206
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3133
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1890
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 666
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1494
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24597
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3762
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6966
Фото
Все фото
4
3
4
3
3
Ведущая Неля Шовкопляс снялась для глянца с сыновьями
Ведущая Неля Шовкопляс снялась для глянца с сыновьями
Бритни Спирс поймали на фотошопе
Бритни Спирс поймали на фотошопе
Кайли Дженнер порадовала пользователей новым пошлым фото
Кайли Дженнер порадовала пользователей новым пошлым фото
Звезда новой части &quot;Человека-паука&quot; потрясла элегантным нарядом
Звезда новой части "Человека-паука" потрясла элегантным нарядом
Миллиардерша Кайли Дженнер одевается в украинские бренды
Миллиардерша Кайли Дженнер одевается в украинские бренды
Видео
Все видео
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Голая грудь и танцы без белья: Карди Би выпустила клип "18+"
Голая грудь и танцы без белья: Карди Би выпустила клип "18+"
Обнаженная грудь и наркомания: беременная Тина Кунаки снялась в психоделическом
Обнаженная грудь и наркомания: беременная Тина Кунаки снялась в психоделическом
Певец, который мог бы стать новым солистом Queen
Певец, который мог бы стать новым солистом Queen
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 351
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1494
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1422
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2070
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 981
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 18:29

Ведущая Неля Шовкопляс снялась для глянца с сыновьями
4

  Комментировать

Телеведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1», волонтер проекта «Здійсни мрію» 32-летняя Неля Шовкопляс
Фото: пресс-служба
5-летние Тимофей и Матвей
Телеведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1», волонтер проекта «Здійсни мрію» 32-летняя Неля Шовкопляс
Телеведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1», волонтер проекта «Здійсни мрію» 32-летняя Неля Шовкопляс

Телеведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1", волонтер проекта "Здійсни мрію" 32-летняя Неля Шовкопляс рассказала, как ей удается одновременно быть телезвездой и воспитывать 5-летних сыновей-двойняшек - Тимофея и Матвея.

Вместе со своими сыновьями она снялась в яркой фотосессии для журнала "Теленеделя". Съемки проходили в одном из столичных парков, на детской площадке.

В интервью Неля рассказала, как узнала о своей беременности и какая у нее была реакция, когда сказали, что она ждет двойню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юрий Горбунов предложил Осадчей завести еще детей

"На 12-й неделе пришла на обследование и спрашиваю у врача, в шутку: "Ну что, во мне там хоть кто-то живет? Может, я себе придумала беременность?" Врач посмотрел на монитор, потом начинает улыбаться и пересматриваться с медсестрой: "Да здесь не просто кто-то живет. У вас двойня". В этот момент я не знала, что делать - плакать или смеяться. На лице была и улыбка, и страх одновременно", - поделилась Шовкопляс.

Автор: пресс-служба
  5-летние Тимофей и Матвей
5-летние Тимофей и Матвей

По словам Нели, дети на 100% меняют жизнь. В 27 лет она осознанно хотела иметь семью и детей. Поэтому сейчас наслаждается материнством и все свободное время посвящает воспитанию Тимофея и Матвея. Они вместе любят играть на детских площадках, кататься на качелях, читать сказки, а недавно вместе отдыхали в Одессе.

Недавно в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии "Папа года 2019". Ведущими вечера стали звезды утреннего шоу на 1+1 "Завтрак. Выходной" Валентина Хамайко и Александр Попов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ведущая Неля Шовкопляс снялась для глянца с сыновьями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Украина остановилась в шаге от полуфинала кубка мира

Карманники оккупировали знаменитый мост

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

Самое читаемое
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 25371
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 17974
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 14095
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 12834
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
 Просмотров: 9612
Знаменитости
Бритни Спирс поймали на фотошопе
Бритни Спирс поймали на фотошопе
3
 Просмотров: 432
Кайли Дженнер порадовала пользователей новым пошлым фото
Кайли Дженнер порадовала пользователей новым пошлым фото
4
 Просмотров: 3042
Лобода тайно выступила с россиянином в Киеве на День Конституции
Лобода тайно выступила с россиянином в Киеве на День Конституции Просмотров: 2709
Звезда новой части "Человека-паука" потрясла элегантным нарядом
Звезда новой части "Человека-паука" потрясла элегантным нарядом
3
 Просмотров: 1089
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
 Просмотров: 3582
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
8
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
Голосов: 35808
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua