Ведущая Неля Шовкопляс снялась для глянца с сыновьями

Фото: пресс-служба

Телеведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1", волонтер проекта "Здійсни мрію" 32-летняя Неля Шовкопляс рассказала, как ей удается одновременно быть телезвездой и воспитывать 5-летних сыновей-двойняшек - Тимофея и Матвея.

Вместе со своими сыновьями она снялась в яркой фотосессии для журнала "Теленеделя". Съемки проходили в одном из столичных парков, на детской площадке.

В интервью Неля рассказала, как узнала о своей беременности и какая у нее была реакция, когда сказали, что она ждет двойню.

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"На 12-й неделе пришла на обследование и спрашиваю у врача, в шутку: "Ну что, во мне там хоть кто-то живет? Может, я себе придумала беременность?" Врач посмотрел на монитор, потом начинает улыбаться и пересматриваться с медсестрой: "Да здесь не просто кто-то живет. У вас двойня". В этот момент я не знала, что делать - плакать или смеяться. На лице была и улыбка, и страх одновременно", - поделилась Шовкопляс.

Автор: пресс-служба 5-летние Тимофей и Матвей

По словам Нели, дети на 100% меняют жизнь. В 27 лет она осознанно хотела иметь семью и детей. Поэтому сейчас наслаждается материнством и все свободное время посвящает воспитанию Тимофея и Матвея. Они вместе любят играть на детских площадках, кататься на качелях, читать сказки, а недавно вместе отдыхали в Одессе.

Недавно в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии "Папа года 2019". Ведущими вечера стали звезды утреннего шоу на 1+1 "Завтрак. Выходной" Валентина Хамайко и Александр Попов.