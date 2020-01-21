В Украине начали отменять концерты российского дуэта "Кролики"

В Броварах, Фастове и еще в нескольких городах Украины отменили выступления российского юмористического дуэта Владимира Данильца и Владимира Моисеенко "Кролики", которые поддержали аннексию Крыма Россией.

Концерт "Кроликов" в Броварах анонсировали на 24 февраля в городском культурном центре "Прометей". А вчера в театральных кассах Броваров рассказали, что концерт отменен, пишет "Трибуна-Бровары".

Как сообщила начальник отдела культуры Броварского городского совета Екатерина Меликова, на концерт в Броварах не было продано ни одного билета.

Руководитель компании-организатора выступлений "Кроликов" в Украине ООО "Проконцерт" Олег Ежель подтвердил, что концерты в Броварах, Фастове и в целом в Центральной Украине отменены. Такое решение приняли после разговоров с городскими головами Броваров и Фастова. Мол, мэры убеждали, что не стоит разжигать конфликт в обществе.

В то же время отменены не все концерты "Кроликов" в Украине. Никаких проблем с будущими выступлениями на юге страны нет.

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На сайте продажи билетов "Карабас" видно, что с пометкой "продано" теперь 4 анонса выступлений - в Броварах, Фастове, Каневе и Переяславе. В то же время приобрести билеты до сих пор можно на концерты в Белгороде-Днестровском, Смеле, Южном и Александрии.

В городе Трускавец на Львовщине отменили концерт российской группы "Пламя", созданной еще в 1970-х в Советском Союзе.