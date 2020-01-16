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четверг, 16 января 2020 10:29

Российский певец, выступающий в аннексированном Крыму, приедет в Киев

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В Киеве во Дворце "Украина" анонсируют концерт российского певца Александра Серова. При этом известно, что певец выступал в аннексированном Россией Крыму в 2017 году.

Концерт состоится 23 марта. Билеты будут стоить от 350 грн, пишет LB.

"Увидеть Александра Серова своими глазами и услышать его самые известные песни можно будет 23 марта 2020 года на главной сцене страны!" - говорится на сайте дворца "Украина".

В ноябре 2017 года Серов выступал в Симферополе и Севастополе. Из-за этого он оказался в базе украинского сайта "Миротворец". Серова нет в списке "деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины".

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Серов родился в Николаевской области. В 1982-1984 годах руководил ВИА "Черемош" в Черновцах, в котором пели сестры Лидия и Аурика Ротару. После этого переехал в Москву.

За 2019-й в Украину не пустили более 7,3 тысячи россиян. "В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20–30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышении срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории", – говорится в сообщении МВД. В частности, там отметили, что российской блогерше Александре Митрошиной, выступление которой пытались сорвать активисты, запретят въезд в Украину за посещение аннексированного Крыма.

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Дата
16
января

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