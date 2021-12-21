В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса

Футболист 24-летний Артем Довбик вместе с любимой Юлией отправился на романтический отдых. Форвард сборной Украины и "Днепра-1" проводит отпуск на Мальдивах.

Спортсмен редко публикует общие фото с женой. Впрочем, с райских островов решил показать несколько кадров в Instagram. Также Довбик продемонстрировал стальной пресс.

На снимке футболист в черных плавательных шортах, а Юлия – в бикини. Пара поймала момент страстных объятий на камеру.

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Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Киевское "Динамо" продолжает быть заинтересованным в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика. Между клубами идут переговоры. Днепряне требуют за своего футболиста €12-15 млн