В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса

Футболист 24-летний Артем Довбик вместе с любимой Юлией отправился на романтический отдых. Форвард сборной Украины и "Днепра-1" проводит отпуск на Мальдивах.
Спортсмен редко публикует общие фото с женой. Впрочем, с райских островов решил показать несколько кадров в Instagram. Также Довбик продемонстрировал стальной пресс.
На снимке футболист в черных плавательных шортах, а Юлия – в бикини. Пара поймала момент страстных объятий на камеру.
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Киевское "Динамо" продолжает быть заинтересованным в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.
Между клубами идут переговоры. Днепряне требуют за своего футболиста €12-15 млн
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