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понедельник, 25 октября 2021 01:45

В платье с соблазнительными разрезами: "Мисс Украина-Вселенная" щеголяет длинными ногами
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Модель родом из Львова 27-летняя Анна Андрес поразила сексуальным образом. Звезда улетела отдыхать на Мальдивские острова.

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная-2014" появилась в белом миди-платье с соблазнительными разрезами. Дополнила летний образ соломенной шляпой и солнцезащитными очками. На серии снимков в Instagram позирует на фоне двери или сидя на велосипеде.

Под фото пользователи сети написали, что Андрес имеет шикарный и божественный вид.

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"Мисс Украина-Вселенная-2014" Анна Андрес захватила соблазнительным образом
Фото: instagram.com/ann.andres
"Мисс Украина-Вселенная-2014" Анна Андрес захватила соблазнительным образом
"Мисс Украина-Вселенная-2014" Анна Андрес захватила соблазнительным образом
"Мисс Украина-Вселенная-2014" Анна Андрес захватила соблазнительным образом
"Мисс Украина-Вселенная-2014" Анна Андрес захватила соблазнительным образом

Летом 2020 года Андрес вышла замуж за французского бизнесмена Давида Барокаса. Пара хотела пожениться в начале мая. Но из-за пандемии пришлось перенести свадьбу на июль.

20 января звезда родила сына.

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