В платье с соблазнительными разрезами: "Мисс Украина-Вселенная" щеголяет длинными ногами

Модель родом из Львова 27-летняя Анна Андрес поразила сексуальным образом. Звезда улетела отдыхать на Мальдивские острова.

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная-2014" появилась в белом миди-платье с соблазнительными разрезами. Дополнила летний образ соломенной шляпой и солнцезащитными очками. На серии снимков в Instagram позирует на фоне двери или сидя на велосипеде.

Под фото пользователи сети написали, что Андрес имеет шикарный и божественный вид.

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Фото: instagram.com/ann.andres

Летом 2020 года Андрес вышла замуж за французского бизнесмена Давида Барокаса. Пара хотела пожениться в начале мая. Но из-за пандемии пришлось перенести свадьбу на июль. 20 января звезда родила сына.