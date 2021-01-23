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суббота, 23 января 2021 23:46

Самый счастливый день: Мисс Украина Вселенная родила сына

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Самый счастливый день: Мисс Украина Вселенная родила сына
Мисс Украина Вселенная родила сына. ФОТО: Instagram.com

Модель и победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2014" 27-летняя Анна Андрес впервые стала матерью. 20 января звезда родила сына. Фото с новорожденным сразу опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна призналась, что это был сложный день, но при этом самый счастливый. Имя сыночка Андер рассекречивать не стала.

"Добро пожаловать, мой маленький человек", - трогательно написала модель под фото.

Летом 2020-го Андрес вышла замуж за французского бизнесмена Давида Барокаса. Из-за пандемии пара не устраивала пышные свадьбы, а просто расписалась. Церемония прошла в Каннах.

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Анна Андрес - успешная модель. Она вошла в сотню самых красивых женщин в Украине, в 2014 году стала "Мисс Украина Вселенная". Кроме моделинга девушка увлекается дизайном ювелирных изделий. 2019 Анна открыла в Киеве первый шоурум.

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