В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом

Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая, которая похудела на 20 кг благодаря тренировкам к шоу "Танці з зірками", поделились, от чего ей пришлось отказаться ради фигуры.

В InstStories похудевшая звезда показалась в белье черного цвета. Певица заверила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

"Продолжаю следить за своим рационом. Не употребляю сахар, хлеб, мясо, молоко, разного рода снеки и так далее. На танцы сейчас нет времени, но я планирую его найти, потому что чувствую, что скучаю", - рассказала Зарицкая.

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Автор: instagram.com/kazka.band Солистка группы Kazka показалась в нижнем белье

Зарицкая решила продемонстрировать фигуру в купальнике. Звезда позировала в белом монокини. Пляжный образ дополнила атласным платком с принтом и солнцезащитными очками. Фотосессию устроила на фоне бурных волн.