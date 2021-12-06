Похудевшая на 20 кг фронтвумен Kazka показалась в купальнике: эффектные снимки

Солистка группы Kazka 29-летняя Александра Зарицкая решила продемонстрировать фигуру в купальнике. Благодаря участию в шоу "Танці із зірками" певица похудела на 20 кг.

А после финала танцевального проекта отправилась в отпуск. Поделилась эффектными снимками в Instagram.

Звезда позировала в белом монокини. Пляжный образ дополнила атласным платком с принтом и солнцезащитными очками. Фотосессию устроила на фоне бурных волн.

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Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka призналась, что похудела на 20 кг. Певица появилась в бежевом платье, подчеркнувшем ее талию, в прямом эфире 31 октября. В выпуске звезда поделилась результатами похудения.