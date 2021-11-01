Фронтвумен Kazka поразила фанатов похудением на 20 кг

Солистка группы Kazka 29-летняя Александра Зарицкая призналась, что похудела на 20 кг благодаря участию в проекте "Танці з зірками".

Певица появилась в бежевом платье, подчеркнувшем ее талию, в прямом эфире 31 октября. В выпуске звезда поделилась результатами похудения.

Зарицкая сказала, что ей нравится новая форма. А также добавила, что эти килограммы ей мешали.

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Фото: instagram.com/tanci1plus1

Девятый выпуск шоу "Танці з зірками", который прошел 31 октября, был посвящен хитам группы "Океан Ельзи". В прошлом эфире наибольшее количество баллов получили Артур Логай и Анна Карелина, исполнившие фристайл. В зону риска попали Александра Зарицкая и Юрий Мешков и Melovin и Лиза Русина. Они исполнили ча-ча-ча, чтобы получить возможность продолжить участие в шоу. Судьи решили оставить Зарицкую и Мешкова.