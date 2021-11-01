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понедельник, 01 ноября 2021 16:54

Фронтвумен Kazka поразила фанатов похудением на 20 кг
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Солистка группы Kazka 29-летняя Александра Зарицкая призналась, что похудела на 20 кг благодаря участию в проекте "Танці з зірками".

Певица появилась в бежевом платье, подчеркнувшем ее талию, в прямом эфире 31 октября. В выпуске звезда поделилась результатами похудения.

Зарицкая сказала, что ей нравится новая форма. А также добавила, что эти килограммы ей мешали.

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Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что похудела уже на 20 кг
Фото: instagram.com/tanci1plus1
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что похудела уже на 20 кг
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что похудела уже на 20 кг
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что похудела уже на 20 кг
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что похудела уже на 20 кг

Девятый выпуск шоу "Танці з зірками", который прошел 31 октября, был посвящен хитам группы "Океан Ельзи". В прошлом эфире наибольшее количество баллов получили Артур Логай и Анна Карелина, исполнившие фристайл. В зону риска попали Александра Зарицкая и Юрий Мешков и Melovin и Лиза Русина. Они исполнили ча-ча-ча, чтобы получить возможность продолжить участие в шоу. Судьи решили оставить Зарицкую и Мешкова.

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