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воскресенье, 10 января 2021 23:46

В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
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Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой.
Фото: Instagram.com
Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой.
Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой.
Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой.
Американская модель Хоуп Билл захватывает соблазнительной фигурой.

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл взволновала поклонников фотосессией в ковбойском стиле, которую она устроила в штате Техас.

На фотографиях, опубликованных на ее странице в Instagram, модель обнимает черного коня. Для создания соответствующего образа Хоуп надела ковбойскую шляпу, короткие джинсовые шорты и набросила куртку на голое тело. На другом снимке на звезде вместо куртки черный топ.

Поклонники модели выразили восхищение ее красотой и пышными прелестями.

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Хоуп Билл начала карьеру фитнес-модели 2013 года. В сети она получила неофициальное звание фитоняшки с идеальной грудью.

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