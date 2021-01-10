В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл взволновала поклонников фотосессией в ковбойском стиле, которую она устроила в штате Техас.

На фотографиях, опубликованных на ее странице в Instagram, модель обнимает черного коня. Для создания соответствующего образа Хоуп надела ковбойскую шляпу, короткие джинсовые шорты и набросила куртку на голое тело. На другом снимке на звезде вместо куртки черный топ.

Поклонники модели выразили восхищение ее красотой и пышными прелестями.

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Хоуп Билл начала карьеру фитнес-модели 2013 года. В сети она получила неофициальное звание фитоняшки с идеальной грудью.