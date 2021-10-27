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среда, 27 октября 2021 16:54

В черно-белом стиле: первая леди вместе с параолимпийцами позировала для глянца
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Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в фотосессии для украинского издания Vogue. Снялась в рамках социального проекта "Без обмежень", чему и посвящен ноябрьский выпуск журнала. С супругой президента позировали украинские параолимпийские чемпионы, выступавшие на Параолимпиаде в Токио.

Съемка в черно-белом стиле, кадрами с которых поделились на сайте издания, являются воплощением общенационального восхищения спортивным мужеством и успехами украинских атлетов, получивших 98 медалей на Параолимпиаде в Токио и занявших пятое место в мире по количеству наград. Об этом сообщают на официальной странице глянца в Instagram.

"О каждом из них можно снимать фильм, у каждого – своя сильная личная история. Я мечтаю, чтобы на тетрадях школьников был не Роналду, а Максим Крипак. Когда общаешься с параолимпийцами, понимаешь, что это светлые, жизнерадостные люди, и хочется сделать для них как можно больше", - отметила Зеленская.

Фотосессию проводили в единственной киевской студии, в лифт которой помещается колесное кресло. Автор снимком - фотограф Стефан Лисовский, который также опубликовал фото параолимпийцев в сети.

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в фотосессии украинского издания Vogue. С ней позировали украинские паралимпийские чемпионы, выступавшие на Паралимпиаде в Токио
Фото: Стефан Лисовский для издания Vogue
Фотосессию проводили в единственной киевской студии, в лифт которой помещается колесное кресло
Первая леди предстала в приталенном жакете Dolce & Gabbana и белом платье макси от Prada
Лидия Соловьева, пауэрлифтинг, паралимпийская чемпионка в Афинах, Пекине и Риме
Максим Крипак, плавание, 10-кратный чемпион и пятикратный призер Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио

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Первая леди предстала в приталенном жакете Dolce & Gabbana и белом платье макси от Prada. Дополнила образ каблуками Jimmy Choo.

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Публикация от Vogue UA (@vogue_ukraine)

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для юбилейного номера журнала Elle в роли учительницы. В фотосессии приняли участие школьники. Зеленская позировала в классе на фоне доски, гуляла и общалась с детьми.

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