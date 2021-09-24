Зеленская примерила роль учительницы и снялась для глянца со школьниками

Фото: elle.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для юбилейного номера журнала Elle в роли учительницы.

В фотосессии приняли участие школьники, говорится на сайте глянца.

Зеленская позировала в классе на фоне доски, гуляла и общалась с детьми.

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В интервью супруга президента рассказала, где они с Владимиром Зеленским отметили годовщину брака. Супруги поженились 6 сентября 2003 года.

"Мой график сегодня - дом, работа, официальные мероприятия. А касательно личных сюрпризов - они хоть и редко, но все же случаются. Мы не настолько закрыты, как это можно себе представить. По крайней мере годовщину свадьбы нам удалось отпраздновать в ресторане", - отметила Зеленская.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена украсила обложку украинской версии журнала Elle. В этом месяце глянец празднует 20-летие выпуска в Украине.