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пятница, 24 сентября 2021 11:34

Зеленская примерила роль учительницы и снялась для глянца со школьниками
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Елена Зеленская снялась для украинского Elle.
Фото: elle.ua
Елена Зеленская снялась для украинского Elle.
Елена Зеленская снялась для украинского Elle.
Елена Зеленская снялась для украинского Elle.
Елена Зеленская снялась для украинского Elle.

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для юбилейного номера журнала Elle в роли учительницы.

В фотосессии приняли участие школьники, говорится на сайте глянца.

Зеленская позировала в классе на фоне доски, гуляла и общалась с детьми.

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В интервью супруга президента рассказала, где они с Владимиром Зеленским отметили годовщину брака. Супруги поженились 6 сентября 2003 года.

"Мой график сегодня - дом, работа, официальные мероприятия. А касательно личных сюрпризов - они хоть и редко, но все же случаются. Мы не настолько закрыты, как это можно себе представить. По крайней мере годовщину свадьбы нам удалось отпраздновать в ресторане", - отметила Зеленская.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена украсила обложку украинской версии журнала Elle. В этом месяце глянец празднует 20-летие выпуска в Украине.

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