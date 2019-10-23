 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4419
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38547
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1062
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1809
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3168
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2304
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3114
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
3
3
12
11
3
&quot;Украинская Мадонна&quot; - звезда &quot;Квартала&quot; сексуально позировала без бюстгальтера
"Украинская Мадонна" - звезда "Квартала" сексуально позировала без бюстгальтера
Ефросинина показала упругие ягодицы в купальнике
Ефросинина показала упругие ягодицы в купальнике
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
Эмилии Кларк - 33: самые откровенные фото &quot;матери драконов&quot;
Эмилии Кларк - 33: самые откровенные фото "матери драконов"
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Видео
Все видео
"Черная Вдова" Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
"Черная Вдова" Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"
"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"
Каменских анонсировала стильный клип на новый трек
Каменских анонсировала стильный клип на новый трек
Рэпер Серега хочет получить украинское гражданство
Рэпер Серега хочет получить украинское гражданство
Через 25 лет: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун воссоздали сцену из "Друзей"
Через 25 лет: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун воссоздали сцену из "Друзей"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
1 Просмотров: 252
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5058
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7461
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1791
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1017
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1188
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 15:56

"Украинская Мадонна" - звезда "Квартала" сексуально позировала без бюстгальтера
3

  Комментировать

Вера Кекелия повторила образ Мадонны.
Фото: @kekeliavera
Вера Кекелия повторила образ Мадонны.
Вера Кекелия повторила образ Мадонны.

Актриса юмористического шоу "Женский квартал" Вера Кекелия ошеломила сеть сексуальным образом Мадонны в молодости.

Снимки звезда разместила в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Квартала 95" полностью обнажилась на фото

По словам Кекелии, ее часто сравнивают с американской поп-королевой Мадонной, поэтому она решила повторила образ культовой певицы.

Перед камерой Вера появилась в бежевом боди с декольте. Пышные локоны и красная помада подчеркнули сходство Кекелии с Мадонной.

"Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны. Выставляю первую часть Мадонны по-украински", - подписала фото Кекелия.

Поклонники засыпали Веру комплиментами в комментариях.

"Следующая съемка с Мадонной", "эксперимент удался", "вы действительно похожи на Мадонну", "невероятная красавица", "подумала, что это Мадонна в молодости".

Украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Вера Кекелия показала сексуальное тело на пляже, чем привела в восторг поклонников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украинская Мадонна" - звезда "Квартала" сексуально позировала без бюстгальтера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 44197
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 32084
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 21379
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 19901
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 17208
Знаменитости
"Когда изменится ситуация в стране" - Таисия Повалий мечтает о концерте в Киеве
"Когда изменится ситуация в стране" - Таисия Повалий мечтает о концерте в Киеве Просмотров: 126
Будут судить россиянина, который напал на Dzidzio
Будут судить россиянина, который напал на Dzidzio Просмотров: 477
Ефросинина показала упругие ягодицы в купальнике
Ефросинина показала упругие ягодицы в купальнике
3
 1 Просмотров: 1863
"Черная Вдова" Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
"Черная Вдова" Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
 Просмотров: 1539
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 21388
Больше всего комментируют
4
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
"Какую должность предложат Сердючке?" – сети взорвались иронией о назначении Сивохо
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
При нынешней власти не стоит надеяться на наказание Гладковского – Тягнибок
Голосов: 38657
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua