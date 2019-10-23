"Украинская Мадонна" - звезда "Квартала" сексуально позировала без бюстгальтера

Фото: @kekeliavera

Актриса юмористического шоу "Женский квартал" Вера Кекелия ошеломила сеть сексуальным образом Мадонны в молодости.

Снимки звезда разместила в Instagram.

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По словам Кекелии, ее часто сравнивают с американской поп-королевой Мадонной, поэтому она решила повторила образ культовой певицы.

Перед камерой Вера появилась в бежевом боди с декольте. Пышные локоны и красная помада подчеркнули сходство Кекелии с Мадонной.

"Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны. Выставляю первую часть Мадонны по-украински", - подписала фото Кекелия.

Поклонники засыпали Веру комплиментами в комментариях.

"Следующая съемка с Мадонной", "эксперимент удался", "вы действительно похожи на Мадонну", "невероятная красавица", "подумала, что это Мадонна в молодости".

Украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Вера Кекелия показала сексуальное тело на пляже, чем привела в восторг поклонников.