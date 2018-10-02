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вторник, 02 октября 2018 22:30

Участницы "Модель XL" устроили дефиле на крыше
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В новом выпуске второго сезона революционного проекта "Модель XL", у каждой девушки из пары будет собственную задачу: одна из пышных красавиц должен научиться правилам дефиле под наблюдением украинского дизайнера Андре Тана, а другие девушки будут изучать правила позирования от Татьяны Мацкевич. После этого конкурсантки должны обменяться полученными знаниями: одни научить соперниц правильно ходить по подиуму, а другие - красиво позировать во время фотосессий. Как результат, участница, которую соперница учила позирования, должен преодолеть собственные страхи и сделать удачные кадры во время фотосессии под водой, а другая после урока дефиле от конкурентки - пройтись необычным подиумом на высоте 9-ти этажного дома.

участники должны преодолеть собственные страхи и научиться работать в команде с конкурентками.

Заядлым конкуренткам, которые еще несколько недель назад даже не здоровались в "модельном доме", придется работать вместе. Наталья Петрик и фотограф Анна Грищенко (Триша), несмотря на недавние распри, будут вынуждены работать в одной команде. Любимицы Андре Тана Анне из Киева придется поддержать эмоциональную дочь мэра города Добромиль Наталью во время фотосессии в бассейне, которая несколько раз едва не погибла в воде, поэтому до сих пор боится плавать.

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"Я трижды чуть не утонула, когда отдыхала возле водоема, поэтому теперь у меня панический страх воды. Если бы мне кто-то сказал, что я буду добровольно погружаться в бассейн, где чувствовать дно, я бы не поверила. Не уверена, или мне удастся побороть страх. Единственное, что меня успокаивает - это то, что в бассейне есть водолазы, которые смогут мне помочь ", - призналась девушка.

На Неделе моды в прошлом месяце открыла "звездный" показ Андре Тана Украинская певица Оля Полякова, а завершила коллекцию своим выходом на подиум телеведущая - Леся Никитюк.

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