У звезды "Теории большого взрыва" родился первенец

У актера Джонни Галэки, звезды популярного комедийного сериала "Теория большого взрыва", родился первенец.
Сын 44-летнего актера и его любимой 21-летней Алайн Майер появился 4 декабря, сообщили в lemonade.style
"С переполненными благодарностью сердцами мы поздравляем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержку", - сообщил актер на своей странице в соцсети.
Имя ребенка пока неизвестно.
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Украинская исполнительница Alyona Alyona необыкновенно пригласила Лесю Никитюк к себе на концерт. Соответствующее видео появилось в Instagram-сториз телеведущей.
Звезда прислала Никитюк приглашение, завернутое в газету с атрибутом реперской жизни - золотой цепью.
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