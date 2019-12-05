У звезды "Теории большого взрыва" родился первенец

Джонни Галэки стал отцом. Фото: sostav.ru

У актера Джонни Галэки, звезды популярного комедийного сериала "Теория большого взрыва", родился первенец.

Сын 44-летнего актера и его любимой 21-летней Алайн Майер появился 4 декабря, сообщили в lemonade.style

"С переполненными благодарностью сердцами мы поздравляем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержку", - сообщил актер на своей странице в соцсети.

Имя ребенка пока неизвестно.

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