Леся Никитюк показала обнаженные фотографии Alyona Alyona

Украинская исполнительница Alyona Alyona необыкновенно пригласила Лесю Никитюк к себе на концерт. Соответствующее видео появилось в Instagram-сториз телеведущей.

Звезда прислала Никитюк приглашение, завернутое в газету с атрибутом реперской жизни - золотой цепью.

Леся развернула подарок, найдя там билет на концерт в Киеве, фигурку пышнотелой русалки и несколько снимков рэпперши.

"Аааа, голая!"- воскликнула Никитюк.

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Украинский журнал "Фокус" обнародовал ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины". В списке 59 новых имен. Из новичков в рейтинг попали первая леди Украины Елена Зеленская и реперка alyona alyona (Алена Савраненко). Авторы рейтинга решили отказаться от размещения участников по местам от 1 до 100. На этот раз создали категории: стратеги, кумиры, лидеры, руководители, мастера и бизнесвумен.