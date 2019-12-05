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четверг, 05 декабря 2019 09:31

Леся Никитюк показала обнаженные фотографии Alyona Alyona

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Украинская исполнительница Alyona Alyona необыкновенно пригласила Лесю Никитюк к себе на концерт. Соответствующее видео появилось в Instagram-сториз телеведущей.

Звезда прислала Никитюк приглашение, завернутое в газету с атрибутом реперской жизни - золотой цепью.

 

"По ходу, так выглядит приглашение на концерт Алена Алена. Я хочу, чтобы там была килька в томатном", - комментировала ведущая, открывая приглашение.

Леся развернула подарок, найдя там билет на концерт в Киеве, фигурку пышнотелой русалки и несколько снимков рэпперши.

 

На одном из них звезда в черном купальнике, а на втором - полностью обнаженная. Интимные места прикрыты надписями с датой и местом концерта и словами "приглашаю тебя".

 

Фото с обнаженной репершей вызвало у Никитюк настоящий шок.

"Аааа, голая!"- воскликнула Никитюк.

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Украинский журнал "Фокус" обнародовал ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины".

В списке 59 новых имен. Из новичков в рейтинг попали первая леди Украины Елена Зеленская и реперка alyona alyona (Алена Савраненко).

Авторы рейтинга решили отказаться от размещения участников по местам от 1 до 100. На этот раз создали категории: стратеги, кумиры, лидеры, руководители, мастера и бизнесвумен.

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Дата
05
декабря

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