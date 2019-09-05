"Топ-модель по-украински-3": как выглядят участницы проекта

Фото: @maslovskaya9

3 сезон модельного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" стартовал 30 августа на "Новом канале".

Участниц проекта отбирали из тысяч желающих девушек.

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Судьями стали топ-модель Алла Костромичева, фотограф Соня Плакидюк, модельный скаут Сергей Никитюк и дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

В первом выпуске фэшн-эксперты выбрали 10 из 15 возможных конкурсанток. Счастливицами стали Наталья Масловская, Мария Михеева, Елизавета Бескровная, АминаДоссимбаева, Екатерина Чечеленко, Ирина Самарик, Маргарита Верховцево, Юлия Биньковска, Екатерина Куличенко.

Десятая девушка, которая автоматически попадает в 15-ку - Даша Дидович, которая стала победительницей онлайн-кастинга. Еще 5 участников шоу "Топ-модель по-украински" присоединятся во втором выпуске.

Супермодель Алла Костромичева рассказала, какие должны быть параметры девушки, которая хочет попасть в модельный бизнес.