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суббота, 25 января 2020 13:21

Тина Кароль празднует юбилей: как менялся образ певицы с годами
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25 января украинская поп-королева Тина Кароль отмечает свой день рождения. Поздравляем звезду с праздником и вспоминаем, как менялся имидж Тины в течение ее карьеры.

Автор: maximum.fm
  Тине Кароль - 35 лет: как менялся образ звезды на протяжении карьеры
Тине Кароль - 35 лет: как менялся образ звезды на протяжении карьеры

Поп-дива Тина Кароль, которая празднует свое 35-летие, очаровала украинский не только мощным голосом, но и волшебной внешностью. В течение карьеры звезда неоднократно становилась лучшей певицей и красивой женщиной Украины. До сих пор она сохраняет этот статус, оставив всех конкуренток позади, пишет maximum.fm.

Однако Тина достигла такого потрясающего успеха не сразу: за 15 лет на сцене она упорно работала и над вокалом, и над своим видом.

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Мы решили вспомнить путь звезды к славе - вашему вниманию эффектные фото исполнительницы, которые вас очаруют!

Тине Кароль - 35 лет: как менялся образ звезды на протяжении карьеры
Фото: maximum.fm
Тине Кароль - 35 лет: как менялся образ звезды на протяжении карьеры
Тине Кароль - 35 лет: как менялся образ звезды на протяжении карьеры
Тине Кароль - 35 лет: как менялся образ звезды на протяжении карьеры
Тине Кароль - 35 лет: как менялся образ звезды на протяжении карьеры

Певица Тина Кароль продолжает баловать поклонников снимками от талантливой фотохудожницы Анны Гончаровой.

На фото Тина с распущенными медово-золотыми волосами оделась в уютный тепло-коричневый вязаный свитер.

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Дата
25
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