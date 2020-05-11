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понедельник, 11 мая 2020 16:31

Тина Кароль поделилась фотографиями с 11-летним сыном

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Автор: instagram.com/tinakarol_fantina
  Тина Кароль сфотографировалась с сыном на карантине
Тина Кароль сфотографировалась с сыном на карантине
Певица Тина Кароль поделилась своими семейными фото с сыном - 11-летним Вениамином. Снимки были опубликованы на фанстранице исполнительницы в Instagram.

На первом фото Тина и Веня делают селфи. Певица почти без макияжа на лице и одета в малиновую кофту. Ее сын в белой футболке.

На втором снимке Кароль вместе с сыном сфотографированы со спины. На певице длинный трикотажный свитер крупной вязки, Вениамин в футболке. Рассматривают картину.

"Счастье быть мамой", - говорится в посте и добавлено сердце.

Также в соцсети было опубликовано видео, на котором Вениамин готовит для мамы десерт тирамису в честь 1,5 млн подписчиков в ее Instagram.

Автор: instagram.com/tinakarol_fantina
  Тина Кароль сфотографировалась с сыном на карантине
Тина Кароль сфотографировалась с сыном на карантине

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Тина Кароль и Дан Балан записали видео к песне Дана Балана "Помнишь". Балан сыграл на гитаре и исполнил одну из вокальных партий. Кароль присоединилась к вокалу и в некоторых партиях подыграла певцу на клавишных.

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11
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