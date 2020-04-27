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понедельник, 27 апреля 2020 12:01

Дан Балан и Тина Кароль сняли чувственное видео в ее спальне

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Дан Балан и Тина Кароль сняли чувственное видео в ее спальне
В спальне Тины Кароль они записали видео к песне Дана Балана "помнить". Фото: Facebook Голоса страны

Продюсеры вокального шоу "Голос страны-10" Тина Кароль и Дан Балан последний месяц интриговали зрителей совместным выступлением в финале.

Они обещали бешеную страсть, что спровоцировало слухи о романе звезд, пишет "Апостроф".

В конце концов, в спальне Тины Кароль они записали видео к песне Дана Балана "Помнишь". Певица подыграла хитмейкеру на своем рояле. Это поразило поклонников.

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Ролик сняли заранее, до финала. Дан Балан сыграл на гитаре и исполнил одну из вокальных партий. Тина Кароль присоединилась к вокалу и в некоторых партиях подыграла певцу на клавишных.

С вечера воскресенья трек стал самым популярным видео на канале "Голоса страны" в YouTube, набрав более 200 тыс. просмотров.

Тина Кароль и Dan Balan порадовали поклонников нежным дуэтом в эфире 10-го выпуска шоу "Танцы со звездами", прошедший под темой "Мистический вечер в Хэллоуин. Так, исполнители впервые вместе появились на сцене, исполнив лирическую композицию "Домой".

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