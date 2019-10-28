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понедельник, 28 октября 2019 07:28

Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара

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Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan впервые выступили дуэтом. Фото - ТСН

Тина Кароль и Dan Balan порадовали поклонников нежным дуэтом в эфире 10 выпуска шоу "Танцы со звездами", который прошел под темой "Мистический вечер в Хэллоуин.

Так, исполнители впервые вместе появились на сцене, исполнив лирическую композицию "Домой", сообщает ТСН.

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На сцене Тина появилась в роскошном серебристом платье с высоким разрезом и глубоким декольте.

В течение своего выступления пара находилась на крутящейся поверхности, демонстрируя нежные романтические движения относительно друг друга. А закончили свое выступление сидя на ней и глядя друг на друга.

Кароль и Балан были судьями на проекте "Голос страны" и вызвали много обсуждений зрителей. Фанаты предполагали, что у певцов роман.

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