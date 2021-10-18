Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном

Артистка 36-летняя Тина Кароль прилетела в Великобританию в гости к сыну 12-летнему Вениамину. Парень учится в Лондоне.

Вениамин приезжает на каникулы в Украину. Но на этот раз певица отправилась к нему. Трогательными кадрами с прогулки в Лондоне поделилась в InstaStories. На снимке звезда позировала вместе с сыном на Тауэрском мосту.

"Девушки, только с моего разрешения", - подписала она фото.

Фото: instagram.com/tina_karol

В комментариях под фото на фан-странице Кароль в Instagram пользователи сети отметили, насколько парень вырос.

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"Вениамин уже выше Тины", "Жди невестку", "Просто сын, просто родной, просто тепло".

View this post on Instagram Публикация от 🔥Фан-клуб Тины Кароль🔥 (@tinakaroll_fan)

Артистка Тина Кароль отправила сына 12-летнего Вениамина учиться в британскую школу Repton Preparatory School. Стоимость обучения в этом заведении составляет около 1 млн грн за год.