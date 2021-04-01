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четверг, 01 апреля 2021 15:33

Сколько стоит образование сына Кароль в британской школе

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Сколько стоит образование сына Кароль в британской школе
Стоимость обучения в британском заведении составляет около 1 млн грн в год. Фото: скриншот с видео

Артистка Тина Кароль отправила сына 12-летнего Вениамина учиться в британскую школу Repton Preparatory School. Стоимость обучения в этом заведении составляет около 1 млн грн за год.

Об этом сообщают в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live. Инсайдеры рассказали, что столько стоит полный пансион для детей от 7 до 13 лет. Сын певицы живет в украинской семье, а не в общежитии для учащихся. В Великобритании он изучил родной язык.

"Также посещает клуб, в котором танцует украинский гопак с саблей и поет народные песни. Как признается артистка, именно в Лондоне ее сын узнал украинскую культуру больше, чем в Киеве. Мальчик ходит в Великобритании в церковь, где изучает каноны и помогает на священнослужении", - говорится в ролике.

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Сын Тины Кароль ходит на занятия по фехтованию и регби. Также занимается в школе музыкой. Парень играет на фортепиано и барабанах.

Украинская певица Тина Кароль пригласила журналистов в свой дом и рассказала о рационе. Чаще всего звезда ест авокадо, голубику, орехи и семена.

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