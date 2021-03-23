"Просто вручите мне миску крема" - Тина Кароль рассказала о своем рационе

Тина Кароль рассказала о своем питании. Фото: tv.ua

Украинская певица Тина Кароль пригласила журналистов в свой дом и рассказала о рационе. Чаще всего звезда ест авокадо, голубику, орехи и семена.

"Я не умею готовить, поэтому выбираю пищу, уже готовую заранее. Чему я научилась недавно - солить ягоды. Это очень вкусно", - рассказывает артистка в программе "ЖЗЛ".

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Звезда призналась, что любит полакомиться чем-то вкусным. Тина Кароль обожает сладости, в которых много крема. Однако не может себе позволить такое часто из-за склонности к полноте.

"Мне можно просто вручить миску крема. Спросите меня: что подарить на день рождения? Мисочку крема", - сказала знаменитость.

Певица и тренер шоу "Голос країни" 36-летняя Тина Кароль поразила поклонников экстравагантной фотографией. Артистка предстала перед камерами в обольстительном черном платье необычного кроя, которое эффектно обнажило талию.