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понедельник, 03 июня 2019 22:45

Тина Кароль и Лидия Таран подарили супермобиль детям в Охматдете
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На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен
Фото: пресс-служба
На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен
На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен
На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен
На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен

Ко Дню защиты детей в столичной больнице Охматдет певица Тина Кароль и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран воплотили мечту 4-летнего онкобольного Романа Навроцкого.

Мальчику представили реальный электрокар - супермобиль, точно такой, как он изобразил на своем рисунке - красный со спортивными формами и желтой звездой. Также он получил мини-версию машины, которую забрал домой.

Посмотреть на необычную машину и осуществления мечты пришли дети с родителями и медработники из всех корпусов Охматдета.

Автор: пресс-служба
  На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен
На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен

"Мечта Ромы помогла тысячам маленьким пациентам Охматдета. Этот супермобиль - настоящий просторный экологический электрокар. Он будет возить маленьких пациентов в важных делах на уроки в Школу Супергероев, на процедуры, лечение, встречи. А еще он обладает магической силой, дарит радость, улыбки и вдохновляет поправляться быстрее. Мы верим, что все дети, которые будут кататься в Волшебном автомобиле, найдут свою мечту, станут счастливыми и скорее поправятся", - сказала Тина Кароль.

Автор: пресс-служба
  На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен
На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен

Чтобы собрать необходимую сумму на приобретение машины, к осуществлению мечты присоединились инвесторы сети ресторанов Pesto Cafe - Дмитрий Погребицкий и Сергей Алексеенко. Они запустили в своих ресторанах благотворительную акцию. В апреле и мае 5 гривен с каждой пиццы и все деньги от покупки акционных наклеек шли на осуществление мечты.

Благодаря этому удалось собрать необходимую сумму - около 470 000 гривен.

По замыслу мастеров пришлось тюнинговать желтый электрический минивэн французского автомобильного бренда на красный супермобиль новой украинской марки - с логотипом авторской звезды Романа. Над этим работала целая команда декораторов и автомехаников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидия Таран вместе с Ником Вуйчичом осуществила мечту больной львовянки

Когда мальчик увидел собственную мини-версию автомобиля - проехал в нем десяток кругов вокруг больничных корпусов. На этом авто Роман будет ездить на Хмельнитчине дома.

"Он из машины не слезает вообще. Таким счастливым я его уже давно не видела. Он улыбается", - сказала мать мальчика Елена.

Свою мечту Роман Навроцкий нарисовал для арт-марафоне #моядитячамрія осенью во Львове, когда там проходил лечение от рака крови.

Автор: пресс-служба
  На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен
На приобретение машины для Охматдета собрали около 470 000 гривен

Национальная больница Охматдет, где находятся дети со всей Украины, десятки лет ждет комфортный автомобиль для организации необходимых переездов детей. Он, прежде всего, должен быть оборудован для перевозки детей на инвалидных колясках.

В апреле в полуфинале вокального шоу "Голос страны-9" команда проекта устроила неожиданный сюрприз для 8-летнего Даниила Чобанюка, который борется с онкологией 3 года. Больше всего подопечный "Здійсни мрію" мечтал познакомиться с Тиной Кароль и спеть вместе с ней песню "Україна – це ти".

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Дата
03
июня

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